Лавров указал главе МИД Армении на необходимость делимитации границы с Азербайджаном

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном указал на необходимость скорейшего начала работы по делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в среду.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание уделено ходу реализации сочинских договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 26 ноября 2021 года. С российской стороны ударение сделано на необходимости обеспечить скорейший запуск работы по делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией", – говорится в сообщении.

Лавров, сообщили в МИД РФ, также указал на необходимость перевести в практическую плоскость договоренности в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных и экономических связей под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.