Названы лучшие сериалы 2021 года

Главным сериалом 2021 года стал "Локи". В номинации драматические сериалы отметили "Анатомию страсти", а среди комедий "Я никогда не....".

Названы лучшие сериалы текущего года по версии Peopleʼs Choice Awards. Список победителей появился на сайте премии.

Кроме того, исполнителя главной роли в "Локи" Тома Хиддлстона удостоили звания "Лучший актер на телевидении". Также эту награду получила Эллен Помпео. "Лучшим киноактером" стал Дуэйн Джонсон, а "Лучшей киноактрисой" Скарлетт Йоханссон.

Фильмом года стал "Черная вдова". В категории драма победила "Круэлла", а в комедиях - "Главный герой".

Лучшим семейным фильмом признан "Лука", а "Лучшим экшн-проектом" – "Шан-Чи и легенда десяти колец".