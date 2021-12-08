В Киеве ответили согласием на переговоры с Россией при участии Турции

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что позиция Киева состоит в том, что Украина поддержит любой формат, который будет плодотворным (в плане урегулирования конфликта), сообщает «Коммерсантъ».

"Прямые переговоры с Россией – мы за. Переговоры при участии Турции – согласны. Нормандия плюс США – хорошо. Главное, чтобы это принесло практические результаты", – отметил он.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Анкару в качестве посредника в переговорах Москвы и Киева.