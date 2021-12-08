Военная полиция Армении выявила факт махинации со списками пленных и без вести пропавших, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

Отмечается, что были получены факты о том, что должностные лица разных подразделений Минобороны в январе 2021 года включили в список пленных и без вести пропавших гражданина Р.А, не являющегося военнослужащим или добровольцем.

"Это привело к тяжелым последствиям, а именно: из Фонда страхования военнослужащих семье Р.А по сей день перечислена сумма в 2 млн 700 тысяч драмов", – говорится в сообщении.

По данному факту 7 декабря этого года возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 376 ("Халатное отношение к служебным обязанностям") Уголовного кодекса Армении.