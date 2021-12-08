Юлия Медведева, Москва, специально для haqqin.az 8 декабря 2021, 23:14

Единственным политиком, ради которого российский президент покинул родные стены с момента начала пандемии коронавируса, до сегодняшнего дня был американский лидер Джо Байден, с которым он встретился в июне текущего года в Женеве. Теперь этот список пополнился еще одной страной – Индией, куда Владимир Путин отправился 6 декабря для переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди. Этот жест должен был подчеркнуть индийским политикам то значение, которое Россия придает отношениям с этой страной. Кремль заранее объявил, что российский президент обсудит с премьером Моди «особо привилегированное стратегическое партнерство двух стран - термин, изобретенный специально к этому случаю». А так же анонсировалось, что в рамках этого визита планируется подписать крупные оборонные контракты. Но что-то пошло не так.

Планировалось, что пакет подписанных соглашений – от оборонной сферы до совместных космических программ – будет весьма значителен. Кроме того, готовился меморандум о российско-индийской совместной разработке месторождений углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке. «Осетр российских ожиданий» оказался сильно урезан – из всего, что было подготовлено, подписанным оказался только контракт на сумму в 590 миллионов долларов, по которому Индия будет производить автоматы АК-203. Мало того, что он готовился с 2019 года и новацией никак не являлся, так к тому же расчет по нему будет производиться в не самой устойчивой индийской валюте. Несколько выручила Роснефть, заключившая контракт на поставку в Индию до конца 2022 г. 2 миллионов тонн «черного золота» и проведшая успешные переговоры о возможности участия индийских компаний в стратегических проектах «Восток Ойл» и судоверфь «Звезда» - но все равно, на «прорыв» и «новые горизонты» происходившее в Нью-Дели явно не тянуло. По сравнению с былыми временами, когда индусы покупали у России и подлодки, и самолеты, и корабли – нынешние соглашения буквально «ни о чем». А один из членов российской делегации, на условиях анонимности, сообщил автору этих строк, что в целом «все индийское радушие и объятия со стороны индусов происходили только на камеру. Переговоры российского президента и индийского премьера проходили в предельно формальной обстановке. Все попытки Владимира Путина развить обсуждение тех или иных вопросов не встречали поддержки индийской стороны. И кроме заранее достигнутых договоренностей – общих и ни к чему особо не обязывающих, российский президент и индийский премьер не продвинулись ни на шаг».

Прощай, Россия! В Нью-Дели четко дали понять – в России они стратегического партнера больше не видят, в российском оружии не слишком-то и нуждаются, баланс в треугольнике Москва-Пекин-Нью-Дели искать не собираются. Это впечатление подтверждает и статистика российско-индийского товарооборота: в доковидном 2019 году товарооборот России и Индии составил 11.2 миллиарда долларов. Товарооборот России и Китая за тот же период составил $111.5 миллиарда. О каком балансировании здесь можно вообще говорить? Фантазии покойного академика Евгения Примакова о некоей оси «Россия-Индия-Китай» так и остались фантазиями, причем, крайне вредными. Сегодня индийские правящие элиты воспринимают Россию как младшего партнера Китая – и совершенно не видят смысла в партнерстве с младшим партнером основного геополитического противника. К тому же, в Нью-Дели считают, что будущее мира будет определять Индо-Тихоокеанский контур. В котором Индия, само собой, будет занимать лидирующее место. Долгое время российско-индийские связи, а точнее – связи советско-индийские, базировались на сотрудничестве в военно-технической сфере. На протяжении десятилетий Индия была крупнейшим покупателем продукции как советского, так и российского ВПК, что обеспечивало прекрасные дипломатические отношения между странами. Да и после развала СССР индусы стали ключевым фактором сохранения целых отраслей военной промышленности РФ – лишь их заказы удержали от исчезновения ряд именитых ныне заводов и конструкторских бюро, таких, например, как «МиГ» и «Уралвагонзавод». Но совокупность объективных и субъективных причин – падение качества, концептуальное и техническое отставание российского вооружения, недипломатичное и неподобающее поведением представителей российского оборонно-промышленного комплекса – обрушили эту ситуацию. И ценность России в глазах индийской военно-политической элиты стремительно упала. А вот американская – столь же стремительно возросла. Как заявил два месяца назад глава индийской дипломатии Субраманьям Джайшанкар, «Индийско-американское сотрудничество, которое добилось впечатляющих успехов, представляет собой уникальный мост между обществами. По целому ряду политических вопросов наблюдается значительное сближение в подходах. А что касается безопасности, то индийские военные активно используют платформы американского происхождения».