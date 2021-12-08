Путин у Моди. Что-то пошло не так по горячим следам
Единственным политиком, ради которого российский президент покинул родные стены с момента начала пандемии коронавируса, до сегодняшнего дня был американский лидер Джо Байден, с которым он встретился в июне текущего года в Женеве. Теперь этот список пополнился еще одной страной – Индией, куда Владимир Путин отправился 6 декабря для переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди.
Этот жест должен был подчеркнуть индийским политикам то значение, которое Россия придает отношениям с этой страной. Кремль заранее объявил, что российский президент обсудит с премьером Моди «особо привилегированное стратегическое партнерство двух стран - термин, изобретенный специально к этому случаю». А так же анонсировалось, что в рамках этого визита планируется подписать крупные оборонные контракты. Но что-то пошло не так.
Планировалось, что пакет подписанных соглашений – от оборонной сферы до совместных космических программ – будет весьма значителен. Кроме того, готовился меморандум о российско-индийской совместной разработке месторождений углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке. «Осетр российских ожиданий» оказался сильно урезан – из всего, что было подготовлено, подписанным оказался только контракт на сумму в 590 миллионов долларов, по которому Индия будет производить автоматы АК-203.
Мало того, что он готовился с 2019 года и новацией никак не являлся, так к тому же расчет по нему будет производиться в не самой устойчивой индийской валюте. Несколько выручила Роснефть, заключившая контракт на поставку в Индию до конца 2022 г. 2 миллионов тонн «черного золота» и проведшая успешные переговоры о возможности участия индийских компаний в стратегических проектах «Восток Ойл» и судоверфь «Звезда» - но все равно, на «прорыв» и «новые горизонты» происходившее в Нью-Дели явно не тянуло.
По сравнению с былыми временами, когда индусы покупали у России и подлодки, и самолеты, и корабли – нынешние соглашения буквально «ни о чем». А один из членов российской делегации, на условиях анонимности, сообщил автору этих строк, что в целом «все индийское радушие и объятия со стороны индусов происходили только на камеру. Переговоры российского президента и индийского премьера проходили в предельно формальной обстановке. Все попытки Владимира Путина развить обсуждение тех или иных вопросов не встречали поддержки индийской стороны. И кроме заранее достигнутых договоренностей – общих и ни к чему особо не обязывающих, российский президент и индийский премьер не продвинулись ни на шаг».
Прощай, Россия!
В Нью-Дели четко дали понять – в России они стратегического партнера больше не видят, в российском оружии не слишком-то и нуждаются, баланс в треугольнике Москва-Пекин-Нью-Дели искать не собираются. Это впечатление подтверждает и статистика российско-индийского товарооборота: в доковидном 2019 году товарооборот России и Индии составил 11.2 миллиарда долларов. Товарооборот России и Китая за тот же период составил $111.5 миллиарда. О каком балансировании здесь можно вообще говорить?
Фантазии покойного академика Евгения Примакова о некоей оси «Россия-Индия-Китай» так и остались фантазиями, причем, крайне вредными. Сегодня индийские правящие элиты воспринимают Россию как младшего партнера Китая – и совершенно не видят смысла в партнерстве с младшим партнером основного геополитического противника. К тому же, в Нью-Дели считают, что будущее мира будет определять Индо-Тихоокеанский контур. В котором Индия, само собой, будет занимать лидирующее место.
Долгое время российско-индийские связи, а точнее – связи советско-индийские, базировались на сотрудничестве в военно-технической сфере. На протяжении десятилетий Индия была крупнейшим покупателем продукции как советского, так и российского ВПК, что обеспечивало прекрасные дипломатические отношения между странами. Да и после развала СССР индусы стали ключевым фактором сохранения целых отраслей военной промышленности РФ – лишь их заказы удержали от исчезновения ряд именитых ныне заводов и конструкторских бюро, таких, например, как «МиГ» и «Уралвагонзавод».
Но совокупность объективных и субъективных причин – падение качества, концептуальное и техническое отставание российского вооружения, недипломатичное и неподобающее поведением представителей российского оборонно-промышленного комплекса – обрушили эту ситуацию. И ценность России в глазах индийской военно-политической элиты стремительно упала.
А вот американская – столь же стремительно возросла. Как заявил два месяца назад глава индийской дипломатии Субраманьям Джайшанкар, «Индийско-американское сотрудничество, которое добилось впечатляющих успехов, представляет собой уникальный мост между обществами. По целому ряду политических вопросов наблюдается значительное сближение в подходах. А что касается безопасности, то индийские военные активно используют платформы американского происхождения».
Здравствуй, Америка!
Достаточно регулярно читать индийскую прессу, чтобы выделить интересную тенденцию – всякий раз в момент подготовки и запуска очередного экспортного конкурса на приобретение вооружений там проходит отлично организованная и хорошо спланированная кампания против России. Заказчиками которой является индийская военная верхушка, у которой никаких сантиментов насчет российско-индийской дружбы совершенно не имеется.
В Нью-Дели прекрасно понимают, что для Байдена Индия становится одной из ключевых стран в регионе, на которую Белый дом может опереться в его стратегии противостояния с Китаем. И Нарендра Моди стремится с максимальной выгодой использовать этот момент.
К тому же, для Индии США сегодня – это ключевой рынок сбыта продукции IT, фармацевтики и сельского хозяйства. К тому же, в США сегодня живет многочисленная и довольно влиятельная индийская община. И это не простая рабочая сила, которую Индия выплескивает в монархии Персидского залива, нет, что вы, это инженеры и IT-специалисты в Кремниевой долине и других технологических центрах США, в том же Техасе.
Со своей амбициозной программой «Сделано в Индии» Моди сейчас может рассчитывать только на трансфер американских технологий – и ради этого готов на максимальное сближение с США. И индийский национализм, расцветший при нем махровым цветом, требует удовлетворения геополитических амбиций правящих элит в Индо-Тихоокеанском регионе. Опять же – в опоре на Америку. Где здесь место России? Нет его, и в Нью-Дели это прекрасно понимают, там все же сидят жесткие прагматики, которые умеют считать свои интересы.
Хотя, их прагматизм все же вызывает серьезные сомнения. Индия рвется в Центральную Азию, не скрывает своих амбиций в отношении Северного морского пути – и в то же время идет на охлаждение отношений с Москвой, не скрывает негативного отношения к действиям Турции и Азербайджана на Южном Кавказе, мутит что-то «стратегическое» с Арменией. Словом, демонстрирует грацию слона в посудной лавке – обычное поведение новичка, у которого с избытком усердия все в порядке, а вот с пониманием геополитических реалий – определенные проблемы.
Так что, за политикой Нью-Дели все заинтересованные участники наблюдают с нескрываемым интересом: «Не надорвутся ли индийские правящие элиты в своем внешнеполитическом рывке на безоглядный союз с Вашингтоном?» Прецеденты, знаете ли, уже имелись…