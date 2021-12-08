МИД России: США «спамят» приглашениями на «саммит демократий»

"Что же предпринимают американские власти, чтобы оздоровить обстановку у себя дома? Инициируют дискуссии, проводят опросы, реализуют реформы? Нет. Вместо этого они спамят по миру приглашения на демократический мастер-класс – "саммит демократий", – написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя статью бывшего директора АНБ и ЦРУ, отставного генерала Майкла Хайдена, в которой указываются американские проблемы, связанные "проявлениями полицейского произвола, порочностью пенитенциарной системы и несовершенством законодательства, непрозрачностью электорального процесса, нелегальной миграцией и социальным неравенством".

Ранее США пригласили на декабрьский "саммит за демократию" 110 стран, но Россию и Китай не позвали.

США вместо того, чтобы решать внутренние проблемы страны, «спамят» приглашения на «саммит демократий», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Захарова также приводит в пример данные социологического исследования Pew Research Centre, согласно которому 72% американского населения считают, что хоть США когда-то и были хорошим примером для подражания, перестали им быть, а 8% – "что Штаты и вовсе "светочем" демократии никогда не являлись".

По словам Захаровой, "в этих условиях представлять США как мирового лидера по защите демократии как-то даже неуместно".

"Какими рецептами демократизаторы поделятся на грядущей идеологической сходке догадаться не сложно. Смешно, что мнение своих же граждан, похоже, их не интересует", – подытожила дипломат.