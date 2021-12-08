Нет, конечно, Ангела Меркель, которая только что сдала бразды правления Германией Олафу Шольцу, не будет принимать участия в выборах французского президента, которые пройдут в апреле 2022 года. А вот новая фигура, которая появилась в списке кандидатов, Валери Пекресс, может доставить действующему президенту большие неприятности и сменить его на посту главы республики. И она о себе говорит, что представляет собой на две трети Меркель и на треть Тэтчер.

Новостью является не то, что Пекресс победила в праймериз, выборах кандидата в президенты от партии «Республиканцы». Это произошло еще четыре дня назад, и, несмотря на ее высокий результат, 61% против 39% у соперника по финалу, многие высказывались со скепсисом о победных перспективах. Ведь до праймериз в общенациональных рейтингах потенциальных кандидатов в президенты Валери Пекресс получала лишь около 11%, что было недостаточно даже для выхода во второй тур. Но вот спустя несколько дней после ее победы в праймериз опрос зафиксировал сенсационный результат: если бы президентские выборы произошли сейчас, она бы не только вышла во второй тур, далеко опередив конкурентов, но и победила бы там Эммануэля Макрона, набрав 52% против его 48%.

Валери Пекресс весьма опытный человек в политике. В свои 54 года она поработала в администрации Жака Ширака, была министром бюджета, возглавляла министерство высшего образования и представляла правительство при Николя Саркози. Об уровне ее амбиций и компетенции свидетельствует знание японского и русского языков. С 2015 года Пекресс занимает пост главы региона Иль-де-Франс, в который входит Париж.

Перед финальным туром праймериз ей отдали свои голоса влиятельные фигуры республиканцев, как, например, Мишель Барнье — бывший переговорщик Евросоюза по выходу Великобритании из ЕС, от которого ожидали куда более внушительного результата. То, что Пекресс смогла сплотить солидную команду поддержки, тоже характеризует ее как искусного политика.

До появления официального кандидата от республиканцев все внимание французов было приковано к фигуре Эрика Земмура, скандального праворадикального журналиста, на фоне которого националистка Марин Ле Пен выглядела скромной школьницей. Но если выход любого правого радикала во второй тур президентских выборов автоматически приводил к сплочению левых и центристов вокруг фигуры центриста Макрона и практически гарантировало ему победу, но Валери Пекресс сама центристка, она самая умеренная из правых кандидатов, и тем самым она выходит на поле самого Макрона, отнимая у него голоса. При этом ее взгляды не такие пугающие для избирателей, как у других кандидатов справа. «Торговцы страхом никогда не действуют эффективно. В отличие от радикалов, мы перевернем страницу Макрона, не разрывая страниц французской истории», - заявила Пекресс, намекая на Земмура и Ле Пен. При этом она производит весьма солидное впечатление как своим опытом, так и обещаниями вернуть Франции уважение в мире, подрастерянное нынешним президентом.

Если зафиксированный опросом всплеск популярности Валери Пекресс окажется не случайным, вызванным ее победой на праймериз, а продержится и укрепится, шансы Эммануэля Макрона на второй срок окажутся сильно шаткими.