Как сообщили иранские журналисты haqqin.az , в репортаже персидской службы BBC, посвященной этому событию, ряд должностных лиц ИРИ, включая бывшего пресс-секретаря МИД Ирана Хамида Резу Асефи и министра информации в кабинете Хашеми Рафсанджани Али Фаллахяна, заявили, что города, в честь которых улицам Тегерана дали новые имена, являются бывшей территорией Ирана и вообще являются исконно мусульманскими землями.

В эти дни жители иранской столицы были сильно удивлены появлением в Тегеране улиц с абсолютно новыми названиями: Бади Кюбаа, Гянджех, Лянкяран, Шуши (!), Салян, Нардан, Тифлис, Абхазия, Аран… Городской совет Тегерана заявил, что принял решение переименовать их «в честь городов иранской цивилизации Кавказа».

Любопытно, что название одной из улиц, Шуши, написано так, как это принято в Армении. Азербайджанский топоним «Шуша» в мэрии Тегерана проигнорировали.

О подоплеке переименовании тегеранских улиц более подробно рассказал в интервью haqqin.az иранский политолог Рза Талаби.

“Не секрет, что иранские ястребы крайне недовольны Азербайджанской Республикой, которая своей победой в 44-дневной войне кардинально изменила геополитику региона и, по существу, вынудила Иран наблюдать за событиями на Южном Кавказе с последних рядов политической галерки», - сказал иранский журналист.

Впрочем, по словам Талаби, еще больше режим аятолл раздражен действиями азербайджанских спецслужб, зачистивших свою страну от большей части структур иранских прокси и продолжающих контролировать действия ряда радикальных проиранских элементов, взращенных в Куме.

Словом, по замыслу иранских идеологов, «патриотический» ренейм тегеранских улиц должен был напомнить Азербайджану, кто на Южном Кавказе подлинный «хозяин».

Важно отметить, что статья о переименовании улиц Тегерана была опубликована в интернет-издании Azariha (http://azariha.org). Речь идет об информационном ресурсе, редакционную политику которого определяют иранские спецслужбы, и который уже давно ведет активную пропагандистскую кампанию, направленную на дискредитацию Азербайджана в глазах рядовых граждан Ирана.

Кстати, практика переименования улиц по геополитическим мотивам берет начало с тех времен, когда шахский Иран стал Исламской республикой.

К примеру, когда в 1981 году был убит президент Египта Анвар Садата, ненавидимый в Иране за подписание Кэмп-Дэвидского мирного договора с Израилем, тегеранской улице на которой находилось посольство Египта, дали имя убийцы египетского президента - религиозного фанатика Халеда Ахмед аль-Исламбули.

По словам Рзы Талаби, практически, все названия улиц в иранских городах носят идеологический подтекст. Во время конфронтации с талибами, улицу перед посольством Афганистана в Тегеране назвали «Пяндж Шир» (Пять львов), прозрачно намекая на иранский топоним афганской провинции Панджир.