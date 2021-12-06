Накануне в среду, 8 декабря, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы принял посла Франции в этой стране Пьера Леви. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в России, встреча состоялась по инициативе французской стороны.

В ходе встречи дипломаты обсудили выполнение положений трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Коснулись послы и встречи, состоявшейся 26 ноября 2021 года в Сочи на высшем уровне.

Посол Пьер Леви выразил благодарность за прием и поинтересовался позицией Баку в постконфликтный период и особенно после встречи в Сочи.

Полад Бюльбюльоглы заявил, что как отметил президент Ильхам Алиев, Азербайджан готов к мирному процессу, однако несмотря на то, что Баку выполняет практические шаги с целью претворения в жизнь положений вышеуказанных заявлений, Армения, наоборот уклоняется от взятых на себя обязательств.