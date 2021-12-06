Французский посол в Москве пришел к Поладу Бюльбюльоглы… и спросил о делимитации с Арменией главная новость
Накануне в среду, 8 декабря, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы принял посла Франции в этой стране Пьера Леви. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в России, встреча состоялась по инициативе французской стороны.
В ходе встречи дипломаты обсудили выполнение положений трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Коснулись послы и встречи, состоявшейся 26 ноября 2021 года в Сочи на высшем уровне.
Посол Пьер Леви выразил благодарность за прием и поинтересовался позицией Баку в постконфликтный период и особенно после встречи в Сочи.
Полад Бюльбюльоглы заявил, что как отметил президент Ильхам Алиев, Азербайджан готов к мирному процессу, однако несмотря на то, что Баку выполняет практические шаги с целью претворения в жизнь положений вышеуказанных заявлений, Армения, наоборот уклоняется от взятых на себя обязательств.
Посол подчеркнул: Армения должна смириться с существующими реалиями, важность восстановления экономических и транспортных связей в регионе в рамках трехсторонней рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров трех стран. Он подчеркнул, важность встреч, проведенных Рабочей группой в контексте открытия в кратчайшие сроки транспортных коммуникаций в регионе, в том числе Зангезурского коридора, который создаст новые возможности для стран и будет служить делу мира.
Касаясь встречи лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи, Полад Бюльбюльоглы довел до сведения собеседника, что данная встреча является очень важной с точки зрения нормализации отношений между Баку и Ереваном, и именно прямые контакты лидеров могут дать необходимые результаты.
Затем французский посол попросил предоставить ему информацию о процессе делимитации границ между двумя странами.
Полад Бюльбюльоглы сказал, что между Азербайджаном и Арменией происходят соответствующие контакты в рамках процесса делимитации, отметил необходимость скорейшего создания двусторонней комиссии и подчеркнул, что данный процесс является важным шагом в контексте установления мира и стабильности на Южном Кавказе. И Азербайджан готов к этой ответственной задаче.
Полад Бюльбюльоглы также рассказал о масштабных реставрационных и восстановительных работах на освобожденных территориях, сообщив, что международный аэропорт в Физули был построен всего за 8 месяцев. За короткий срок была построена и "Дорога Победы", отвечающая самым высоким мировым стандартам.
Также на встрече были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес, проведен обмен мнениями.
В конце встречи посол Азербайджана вручил своему французскому коллеге изданные Фондом Гейдара Алиева книги "Хроника Победы" и "Карабах до и после оккупации".