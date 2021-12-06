Еще один сомнительный тендер Агентства аграрных услуг

Агентство аграрных услуг завершило тендер на закупку вакцин от болезней крупного и мелкого рогатого скота, общая стоимость которых может составить 5,1 млн манат ($3 млн). Об этом сообщает «Туран» со ссылкой на сайт Госзакупок.

6-го и 7-го декабря поставщиками вакцин отобраны ООО “Maybo” и ООО “Agrico”. На корпоративных интернет-страницах обеих компаний отсутствует информация об их дистрибьюторских и прочих связях с производителями вакцин против болезней животных.

По данным Государственного таможенного комитета, за девять месяцев этого года закуплено 42,43 тонн препаратов для вакцинации животных в более чем 10 странах. Общая декларированная стоимость ветеринарных вакцин составила $5 438 тыс. Основными поставщиками вакцин являются Турция (2,77 тонны, $899 тыс.), Франция (2,91 тонны, $886,9 тыс.), Нидерланды (1,45 тонны, $627,7 тыс.), Израиль (3,22 тонны, $612,7 тыс.), Италия (8,71 тонны, $597,6 тыс.) и др. страны.

Вакцинация от эпизоотических болезней крупного и мелкого рогатого скота в Азербайджане является бесплатной и финансируется из государственного бюджета.