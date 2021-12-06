Скоро будет цифровой манат!

Правительство Азербайджана рассмотрело возможность создания цифровой формы национальной валюты страны – маната.

Об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы (правительственная структура при Администрации президента – haqqin.az) на прошедшем в Баку 5-м Международном банковском форуме «Безналичная экономика: надежная, безопасная и устойчивая».

«Уже начата работа по созданию цифрового маната. В правительстве об этом идут переговоры», – отметил он.