В Пентагоне рассказали о поставках военной помощи в Украину

США на этой неделе отправят в Украину стрелковое оружие и боеприпасы – последнюю партию военной помощи, запланированной на текущий год, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Президент (США, Джо) Байден одобрил пакет оборонной помощи на 60 миллионов долларов, финальная часть которой прибывает на Украину на этой неделе", – цитирует слова Кирби РИА Новости.

Он пояснил, что вооруженные силы Украины получат "стрелковое оружие и боеприпасы".