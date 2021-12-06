В ходе своего выступления в парламенте Армении, накануне 8 декабря, премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свою позицию по платформе «3+3». Он отметил, что Армении интересна эта платформа, если выяснится, что на ней не будут обсуждаться вопросы по переговорам, в которые Армения вовлечена в других форматах.

Напомним, с инициативой о шестистороннем формате сотрудничества (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе ранее выступили в Шуше лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Инициатива нашла поддержку и со стороны президента России Владимира Путина.

"В ближайшие дни, если не ошибаюсь, 10 декабря состоится встреча платформы «3+3» или «3+2» в формате предварительного заседания. Да, Республика Армения будет участвовать на этой встрече на уровне заместителя министра иностранных дел, потому что "предварительная встреча" пройдет именно с участием замминистров. Там будут обсуждены дальнейшие действия", - заявил Пашинян.

Он добавил, что правительство РА решило проводить активную региональную политику: "Мы должны попытаться найти эффективные площадки для регионального диалога. Мы постараемся максимально эффективно работать в этом направлении", - добавил премьер.