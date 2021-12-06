На Каспии найдены останки пропавшего 6 лет назад азербайджанского нефтяника

После медицинской экспертизы тела, установлена личность одного из нефтяников, пропавшего 4 декабря 2015 года в результате аварии на скважине № 501 НГДУ «Нефтяные Камни». Тело принадлежит одному из погибших нефтяников – Бахману Джафарову, 1961 года рождения. Об этом Qafqazinfo сообщил сын погибшего нефтяника Бахруз Джафаров.

Напомним, что 4 декабря на скважине № 501 НГДУ «Нефтяные Камни» в результате мощного шторма выбросило в море жилой вагон, в котором находились машинист парогенератора Джавад Худавердиев, 1971 года рождения, мотористы передвижного агрегата Бахман Джафаров ,1961 года рождения и Ровшан Мамедов, 1974 года рождения. В связи с аварией было возбуждено уголовное дело по статье 314 (Халатность) Уголовного кодекса.

Отметим, что трагедия на платформе «Гюнешли» произошла в это же время.