В Лиге чемпионов и Лиге конференций отменены матчи из-за снегопада и коронавируса
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» – «Вильярреал» отменен и перенесен на завтра, 9 декабря, из-за сильного снегопада в итальянском Бергамо. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Ранее старт встречи, которая должна была пройти 8 декабря на стадионе "Атлети Адзури" в Бергамо (Италия), был отложен на 20 минут. Позже погодные условия не улучшились, поэтому было принято решение о переносе встречи на следующий день.
"Аталанта" набрала 6 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице группы F и сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Вильярреал" (7) – на 2-м месте. Соперники команд по группе F – "Манчестер Юнайтед" (10) и "Янг Бойз" (4).
Также отменен матч "Тоттенхэм" – "Ренн" в Лиге конференции из-за вспышки коронавируса у англичан. Об этом сообщила пресс-служба британского клуба.
В клубе выявлено 6 случаев заражения ковидом. Всего в чемпионате Англии 12 человек сдали положительный тест на коронавирус. Матч Лиги конференции "Тоттенхэм" – "Ренн" должен был состояться в четверг, 9 декабря, в Лондоне.
"Тоттенхэм Хотспур" в 5 матчах набрал 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы G. "Ренн" (11) – на 1-м месте. Соперники команд по группе – "Витесс" (7) и "Мура" (3).