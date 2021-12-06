Здание «погибшего» Bank Standard выставлено на аукцион: 29 млн манатов
На аукцион выставляется нежилое помещение, принадлежащее Bank Standard, лицензия которого была аннулирована в 2016 году.
Об этом сообщает «Туран» со ссылкой на ликвидатора банка - Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADIF).
Продажа недвижимости состоится 22 декабря в 11:00 в ООО "Бакинский аукционный центр" (город Баку, Ясамальский район, махалля 593, улица Абдулвахаб Саламзаде). Нежилой участок общей площадью 9 241,5 квадратных метра, расположенный по адресу улица Самеда Вургуна, 18А, квартал 211, Насиминского района города Баку, будет предложен покупателям по начальной цене продажи в 29 миллионов манатов.