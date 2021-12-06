Блогер Ата Абдуллаев парирует: «Во всем Масазыре не было мусорных баков…»

«Я не просил денег у признанного потерпевшим Эльмара Алиева. Мы с семьей находились на отдыхе в Египте. Мне позвонил человек по имени Турал и сказал, что его напарник, Эльмар, его избил. И переслал мне видеозапись этого избиения».

Как сообщает haqqin.az , на судебном заседании Ата Абдуллаев дал показания, в которых, в частности, заявил, что денег у пострадавших не требовал:

Согласно показаниям скандального блогера, через несколько дней после инцидента позвонил его друг, Зия и сказал, что хочет с ним встретиться:

«Зия сказал мне, что Эльмар - его друг, - показал Ата Абдуллаев, - и просил простить его. Я сказал, что он избил человека, а меня оскорбил. Увидев, что экран моего телефона разбит, Зия сказал, что купит мне новый телефон. Получив от него новый телефон, я его продал и купил iPhone 12».

Затем А.Абдуллаев рассказал об эпизоде с требованием денег у представителя исполнительной власти Масазыра:

«Я снимал не только в Масазыре, но и во многих районах Апшерона. В Масазыре была абсолютно плачевная ситуация с вывозом мусора, там вообще не было мусорных баков. После они очистили территорию, и я поехал туда, чтобы снять это. Тогда Шахлар Гасанов дал мне свой номер телефона и даже называл меня «племянником». Я ни у кого не требовал денег».

Напомним, что блогер А.Абдуллаев был задержан Службой госбезопасности 12 марта этого года. Ему было предъявлено обвинение по статье 182.2.2 УК Азербайджана (вымогательство с применением шантажа). В отношении Абдуллаева Сабаильский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Судебный процесс продолжится 14 декабря.