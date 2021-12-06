Мушфиг Алескерли, Егяна Гаджиева, специально для haqqin.az 04:11

Фонд Карнеги, являющийся одним из глобальных исследовательских центров, проанализировал виртуальный «Саммит демократии», проведение которого инициировал лично президент США Джозеф Байден. Изучив каждое из государств, приглашенное на форум, аналитики Фонда остановились на наиболее спорных моментах и очевидных несуразностях. Подготовленная фондом аналитическая статья под заголовком: «Кто есть кто на саммите демократии Байдена?» основана на сравнительном анализе мнений о саммите, высказанных рядом авторитетных международных организаций.

Американские либералы критикуют идею саммита Первым имеет смысл отметить Freedom House и её отчет за 2021 год. Из приглашенных на саммит стран, эта международная структура классифицирует 77 государств, как «свободные» (то есть, полностью демократические), 31 государство - как «частично свободные» (полудемократические), а три страны - как «несвободные» (недемократические). Эксперт Фонда Freedom House Стивен Фельдштейн отметил, что так до конца и не понял причину приглашения на саммит «частично свободных», то есть «полудемократических» государств, и вообще не стал анализировать включение в список таких стран, как Ангола, Демократическая Республика Конго и Замбия, которые по всем параметрам считаются «несвободными» В отчете «Varieties of Democracy» (V-Dem) список приглашенных на саммит «недемократических» государств увеличен с трех уже названных до семи: V-Dem добавила в него Ирак, Кению, Малайзию и Пакистан. Параллельно сомнению подверглась целесообразность участия в «Саммите демократии» Бразилии, Индии, Филиппин и Польши, в вину которых вменяется «рост авторитарных тенденций, проявившихся за последние три года». В статье эксперта по вопросам безопасности журнала Foreign Policy Эми МакКиннон отмечается, что, «с точки зрения соответствия стандартам демократии, которые приняты в НАТО, Польша, Венгрия и Турция находятся, примерно, на одном уровне. Но при этом Польша почему-то получает приглашение на саммит, а Турция и Венгрия - нет». Другими словами, эксперт ясно дает понять, что критерием для получения приглашения на саммит была вовсе не приверженность демократическим ценностям.

Принципиально отличается позиция, занимаемая Гарвардской школой политики имени Джона Кеннеди (HCSM), которая анализирует не только положение стран, приглашенных на «Саммит демократии», но и ситуацию в самих Соединенных Штатах. С этой целью в течение двух недель были опрошены свыше двух тысяч американцев в возрасте от 18 до 29 лет, изучающих общественные науки и представляющих собой будущее политической элиты США. Для многих результаты опроса стали полной неожиданностью. 52 процента респондентов заявили, что Соединенные Штаты сталкиваются с проблемой демократии у себя дома и охарактеризовали политику правительства в этой сфере, как «неудачную». 35 процентов молодых людей обеспокоены поляризацией американского общества и не исключают вероятность, при которой они «будут свидетелями второй гражданской войны», 25 процентов уверены, что при нынешнем состоянии США будут разделены, как минимум, на две части, и новое государство объявит свою независимость от Соединенных Штатов». И, наконец, 80 процентов отрицательно отозвались о действующем президенте США, поставив под сомнение приверженность Джона Байдена демократическим ценностям. Столь нелицеприятная оценка деятельности президента «Державы №1», которую 80 процентов опрошенных назвали «противоречащей принципам демократии», во многом связана с фальсификациями на последних президентских выборах в США, повлиявших на их исход. Как известно, Дональду Трампу, утверждавшему, что выборы были подстроены, ограничили доступ к прессе, заблокировали учетные записи в социальных сетях, а также и без постановления суда закрыли административные и личные аккаунты действующего на тот момент президента США. Следует обратить внимание на вывод, к которому пришли авторы, практически, всех аналитических отчетов: инициированный президентом Байденом «Саммит демократии» — это ничто иное, как фикция, в рамках которой, под лозунгами о верности принципам свободы и демократии, осуществляются меры по защите стратегических интересов США. «Основная цель виртуального саммита по демократии заключается в стремлении Байдена уравновесить влияние Китая и России, - считает Эми МакКиннон и приводит пример Филиппин. - Президент Родриго Дутерте - лидер, открыто разрушающий справедливость в своей стране. Журналистка Мария Ресса была удостоена Нобелевской премии мира за разоблачение насилия со стороны правительства Бангкока. Приглашение лидера такой страны на демократический саммит означает только одно - Соединенные Штаты хотят удержать Филиппины на своей орбите, поскольку эта страна может сыграть роль союзника США в контексте стратегического сдерживания Китая».

Стратегические цели США: политика саммита Выводы «Фонда Карнеги за международный мир» относительно целей «Саммита демократии» совпадают с мнением аналитиков Foreign Policy. В статье, подготовленной Фондом, отмечается, что «главным критерием отбора приглашенных на саммит были стратегические интересы США». «В таких странах, как Филиппины, Украина и Пакистан, - пишет аналитик Фонда Карнеги Стивен Фельдштейн, - функционируют несовершенные демократии, там процветает коррупция и есть проблемы с верховенством закона. Однако эти страны важны для достижения стратегических целей США. Филиппины необходимы, чтобы хоть как-то уравновесить влияние Китая, Украина - для противодействия России, Пакистан помогает Соединенным Штатам в борьбе с терроризмом... Соответствующие региональные бюро Госдепартамента США приняли во внимание эти факторы при определении состава саммита». По мнению Фильдштейна, тот факт, что на мероприятие не пригласили Венгрию и Турцию, объясняется личным отношением президента США к лидерам этих государств. «Байден хочет подорвать шансы на переизбрание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе предстоящих выборов, которые пройдут, соответственно, в 2022 и в 2023 годах, - пишет аналитик Foreign Policy. – Также в следующем году должны состояться выборы на Филиппинах и в Кении. Однако, учитывая, что лидеры этих стран приглашены на «Саммит демократии», нет необходимости комментировать, кого именно хочет видеть президент США во главе этих стран». Почему так важна Африка? В упомянутых выше аналитических текстах есть любопытный нюанс: дав детальную характеристику каждой из стран Европы, Азии и Латинской Америки, приглашенных на саммит, их авторы ни словом не обмолвились о посланцах Африки, что вызывает наибольшее недоумение. Представляя в своей статье участие в форуме лидеров девятнадцати африканских государств, «Фонд Карнеги», правда, попытался «подтянуть» их социально-политические взгляды к критериям «Саммита демократии», однако серьезных аргументов так и не привел. Конго, Кения, Замбия, Ангола… Какое значение для США имеют эти и ряд других страны «Черного континента»? И почему эксперты предпочли не углубляться в анализ «африканской модели демократии»? Косвенный ответ дала Amnesty International - одна из организаций-спутников США, специализирующаяся на защите свобод и прав человека. В 2019 году она опубликовала отчет, в котором обвинила правительства тридцати африканских государств в эксплуатации труда сотен тысяч несовершеннолетних подростков. На территории африканского континента, как известно, находятся 54 государства. И в каждом из них эксплуатация детского труда – явление ординарное. Причина же, отличающая эти тридцать государств от остальных африканских стран, заключается в том, что все они обладают ценнейшими природными ресурсами и развитой горнодобывающей промышленностью.

К примеру, в недрах Демократической Республики Конго находится почти половина мировых запасов кобальта, без которого остановится производство мобильных телефонов, ноутбуков, всевозможных гаджетов… Но главное в том, что этот редкоземельный металл – основа для изготовления аккумуляторных батарей для нового поколения электромобилей, на которые, в соответствии с решением государств G-20, человечество пересядет уже в ближайшем будущем. Amnesty International, обвинившая ДРК в эксплуатация труда 40 тысяч подростков и назвавшая её «мировым лидером угнетения несовершеннолетних», превратила Конго в мишень глобального презрения. Руководствуясь при этом вовсе не заботой о несчастных африканских детях, вынужденных за гроши работать по четырнадцать часов в сутки, а о стратегических интересах США. Лидеры Конго быстро почувствовали на себе все минусы репутации международного изгоя: в стране начались финансовые проблемы, стал зашкаливать внешний долг, закрылся доступ к международным займам… Словом, попав под прицел Amnesty International, страна по-прежнему ничего не делала для облегчения труда детей и подростков, зато оперативно внесла коррективы в свою внешнюю политику, объявила горнодобывающую промышленность открытой для транснациональных синдикатов и позволила компаниям США прибрать к рукам значительную долю в производстве главного стратегического сырья XXI века – кобальта. В награду за понимание нюансов большой политики, Демократическая Республика Конго получила от США официальное приглашение на «Саммит за демократию». Просматривая аналитические материалы, становится ясно, что в каждом из восемнадцати других государств Африки, приглашенных Джозефом Байденом на форум, США имеет свои стратегические интересы. Китай расширяет военное присутствие в Джибути и Кении Судя по отчетам Стокгольмского Международного института исследований мира (IPV), Китай, став за последние годы одним из основных экспортеров оружия в Африку, значительно укрепил позиции на «Черном континенте». В настоящее время две трети вооруженных сил стран Африки используют военную технику китайского производства - боевые машины пехоты, самолеты, корабли, стрелковое оружие… Если десять лет назад доля Китая на африканском рынке вооружений составляла 12 процентов, то в 2020-м, по данным IPV, она выросла до 26 процентов. В настоящее время, Китай - второй после США оружейный экспортер на африканском рынке. Больше всего оружия с клеймом “Made in China” покупают Уганда, Кения и Южный Судан. За последние пять лет на африканский оборонный рынок приходится порядка 25 процентов всего экспорта китайского оружия.