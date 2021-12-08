Военнослужащий азербайджанской армии Алиев Асиф Адиль оглу, который погиб в результате армянской провокации на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, родился в 2002 году в селе Зарат Сиязаньского района.

На военную службу поступил в июле прошлого года, в январе 2022-го истекал срок его срочной военной службы. Распоряжением президента Ильхама Алиева Алиев Асиф был награжден медалью «За освобождение Кельбаджара».