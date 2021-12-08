Перестрелка на границе Азербайджана с Арменией: погиб азербайджанский солдат обновлено
Военнослужащий азербайджанской армии Алиев Асиф Адиль оглу, который погиб в результате армянской провокации на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, родился в 2002 году в селе Зарат Сиязаньского района.
На военную службу поступил в июле прошлого года, в январе 2022-го истекал срок его срочной военной службы. Распоряжением президента Ильхама Алиева Алиев Асиф был награжден медалью «За освобождение Кельбаджара».
*** 09:32
В результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении ночью, 8 декабря, на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы погиб военнослужащий солдат Алиев Асиф Адиль оглу. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
В результате соответствующих мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен, отмечается в сообщении Минобороны.
Вся ответственность за возникшую очередную напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении.