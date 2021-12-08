Financial Times рассказала о «значительной» уступке Байдена Путину

Президент США Джо Байден сделал России значительную дипломатическую уступку, заявив о подготовке встречи для обсуждения обеспокоенности России насчет расширения НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую Financial Times.

По информации издания, Москва хочет, чтобы НАТО обязалось отказаться от расширения на восток и воздержаться от контингента в граничащих с Россией странах, который может быть задействован для нападения на нее.

«Но упоминание Байдена о поиске потенциального «компромисса» с Москвой в Восточной Европе испугает многих восточноевропейских членов НАТО и союзников США, которые опасаются, что Путин использует угрозу применения военной силы, чтобы добиться уступок относительно военного присутствия США в Европе», — говорится в статье.

Дату «встречи на высоком уровне» анонсируют ближе к концу рабочей недели, заявил ранее глава Белого дома. В саммите помимо России и США примут участие минимум четыре «ключевых союзника» Вашингтона. О каких именно государствах идет речь, Байден не уточнил.