Нефть уверенно дорожает на спаде паники вокруг «омикрона»

Цены на нефть растут благодаря новым сигналам о том, что распространение штамма COVID-19 "омикрон" не будет иметь столь серьезных последствий для мировой экономики, как ожидалось изначально, передает Interfax.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составила $76,42 за баррель, что на $0,6 (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $73,06 за баррель, что на $0,7 (0,97%) выше итогового значения предыдущей сессии.