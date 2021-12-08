Нефть уверенно дорожает на спаде паники вокруг «омикрона»
Цены на нефть растут благодаря новым сигналам о том, что распространение штамма COVID-19 "омикрон" не будет иметь столь серьезных последствий для мировой экономики, как ожидалось изначально, передает Interfax.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составила $76,42 за баррель, что на $0,6 (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $73,06 за баррель, что на $0,7 (0,97%) выше итогового значения предыдущей сессии.
"Трейдеры начинают понимать, что хотя "омикрон" может привести к некоторому ослаблению спроса, его последствия не будут столь страшными, как ожидалось", - отмечает старший аналитик по нефтяному рынку Рrice Futures Group Фил Флинн.
По предварительным результатам лабораторных исследований в отношении эффективности американской вакцины Pfizer и немецкой BioNTech SE против штамма "омикрон" было установлено, что три дозы вакцины обеспечивают уровень защиты от "омикрона", аналогичный двум дозам против обычного вируса CОVID-19.