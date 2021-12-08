США и Израиль обсудят худший сценарий по Ирану

Израильское и американское военное руководство намерено обсудить возможные военные учения по отработке уничтожения иранских ядерных объектов в потенциально наихудшем сценарии.

Согласно данным The Times of Israel, комментарий прозвучал на фоне переговоров по ядерной сделке с Ираном в Вене и вылета министра обороны Израиля Бени Ганца в Вашингтон для встречи с высшим военным руководством США.

На прошлой неделе представители США и Европы на ядерных переговорах выразили пессимизм и разочарование по поводу требований Ирана. Возможные военные учения подготовят сценарий с Ираном, при котором переговоры потерпят неудачу, а лидеры США и Израиля потребуют военного удара.