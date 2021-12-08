Спецпредставитель президента обратился к желающим посетить освобожденные земли

«Недавно сообщалось, что более 20 азербайджанских граждан погибли при подрыве мин на освобожденных от оккупации территориях. Это большая трагедия. Призываю граждан к терпению. Одной из главных задач государства является обеспечение безопасности своих граждан». Об этом официальным СМИ заявил спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

Спецпредставитель главы государства рассказал, что организуются визиты граждан на освобожденные территории. «Азербайджан показал, на что способен. За короткий срок мы вернули Карабах. Пусть наши граждане будут уверены, что подарившее нам эту победу государство вернет их в родные края. Для нас восстановительно-строительные работы на этих территориях очень важны. Мы возродим жизнь на этих землях и обеспечим безопасное возвращение наших граждан. Пусть в этом никто не сомневается», - подчеркнул Гусейнов.