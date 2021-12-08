Известный финансист предсказал грядущую экономическую катастрофу

Основатель и руководитель инвесткомпании Bridgewater, которая управляет крупнейшим в мире хедж-фондом, «миллиардер-предсказатель» Рэй Далио, предвидевший мировой кризис 2008 года, дал еще один мрачный прогноз. Он заявил о приближении новой экономической катастрофы.

Как пишет CNBC, по мнению финансиста, одной из наиболее вероятных причин скорого глобального кризиса станет война США с Китаем из-за накопившихся противоречий двух стран. Постоянные попытки США сделать Китай и его культуру «более американскими», считает он, могут усилить торговую войну между странами и привести к полномасштабному противостоянию.

Эксперт подчеркнул, что даже если этого не случится, «катастрофы все равно неизбежны, как показывает практика последних 500 лет».

Согласно некоторым исследованиям, торговая война с Китаем, продолжающаяся с 2018 года, уже обернулась для США потерей как минимум 300 тысяч рабочих мест, снижением совокупной капитализации американских компаний на 1,7 триллиона долларов.

Также Далио дает рекомендации, как минимизировать потери на случай наступления глобального финансового катаклизма. По его словам, необходимо грамотно оценивать свои активы, диверсифицировать их, вкладывая и в ликвидные, и в доходные инструменты. Среди активов, к которым следует присмотреться инвесторам, глава Bridgewater назвал криптовалюты.