Старовиков и Филиппов заразили более 1 млн компьютеров

Компания Google подала в суд иск против 17 человек, в том числе российских граждан Дмитрия Старовикова и Александра Филиппова, которые, по мнению корпорации, создали похищающего данные ботнета Glupteba. Об этом компания сообщила в своем блоге, передает Anadolu.

В иске указано, что киберпреступники проникли в более чем один миллион компьютеров и других устройств, чтобы создать «сеть-ботнет Glupteba - для использования в незаконных целях, включая кражу и несанкционированное использование учетных данных пользователей Google».