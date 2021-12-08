Старовиков и Филиппов заразили более 1 млн компьютеров
Компания Google подала в суд иск против 17 человек, в том числе российских граждан Дмитрия Старовикова и Александра Филиппова, которые, по мнению корпорации, создали похищающего данные ботнета Glupteba. Об этом компания сообщила в своем блоге, передает Anadolu.
В иске указано, что киберпреступники проникли в более чем один миллион компьютеров и других устройств, чтобы создать «сеть-ботнет Glupteba - для использования в незаконных целях, включая кражу и несанкционированное использование учетных данных пользователей Google».
В компании сообщили, что знают имена только российских граждан Старовикова и Филиппова, другие 15 подозреваемых остаются неизвестными.
Впервые эксперты по кибербезопасности заметили Glupteba в 2011 году. В Google отметили, что за последние 10 лет ботнет сильно распространился и стал гораздо более опасным. Также отмечается, что заражение компьютеров происходило через загрузку бесплатных программ на сайтах. В результате вирус проник в более чем 1 млн устройств по всему миру.