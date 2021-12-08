Азербайджан на заседании «3+3», которое пройдет 10 декабря в Москве, представит заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

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Первое заседание платформы сотрудничества в формате "3+3", посвященное вопросам обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел 10 декабря в Москве. Об этом сообщило журналистам Министерство иностранных дел Турции.

"Первое заседание региональной платформы сотрудничества в формате "3+3", предложенное нашим президентом и президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым для обеспечения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, состоится 10 декабря 2021 года в Москве", - отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

На встрече, в которой примут участие заместители министров иностранных дел Азербайджана, Армении, России и Ирана, Турцию будет представлять делегация во главе с заместителем министра иностранных дел послом Седатом Оналом.

Напомним, с инициативой о шестистороннем формате сотрудничества (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе ранее выступили в Шуше лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.