Еще одну партию боеприпасов армянской армии нашли в Агдаме

Представителями соответствующих государственных структур, в том числе сотрудниками органов внутренних дел, непрерывно осуществляются необходимые профилактические меры по очистке освобожденных территорий от мин и других взрывчатых веществ, а также боеприпасов, брошенных противником при бегстве со своих позиций.

Как сообщили haqqin.az в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники полиции Агдамского района на территории села Гияслы обнаружили и передали по назначению одну ручную гранату и 1309 пуль различного калибра.