Саакашвили не пойдет на свой суд

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не будет присутствовать на сегодняшнем заседании в Тбилисском городском суде по делу о незаконном пересечении государственной границы. Об этом экс-лидер страны написал в Facebook.

«Я не смогу присутствовать на процессе по состоянию здоровья», - заявил Саакашвили.

Напомним, что сегодня в Тбилисском городском суде состоится суд над Михаилом Саакашвили по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии. По делу обвиняются еще четыре человека.