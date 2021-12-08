В Гонконге создали нержавеющую сталь от коронавируса

Ученые из Университета Гонконга создали первую в своем роде "антиковидную" нержавеющую сталь, способную уничтожать коронавирус на своей поверхности. Об этом говорится в опубликованном заявлении научного учреждения, передает ТАСС.

Новинка была представлена профессором кафедры машиностроения инженерного факультета Хуаном Минсинем совместно с исследовательской группой из центра изучения иммунитета и инфекционных заболеваний медицинского факультета вуза.

Ученые скорректировали химический состав и микроструктуру нержавеющей стали, которая получила повышенное содержание меди, обладающей антибактериальными свойствами.