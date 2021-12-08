В Гонконге создали нержавеющую сталь от коронавируса
Ученые из Университета Гонконга создали первую в своем роде "антиковидную" нержавеющую сталь, способную уничтожать коронавирус на своей поверхности. Об этом говорится в опубликованном заявлении научного учреждения, передает ТАСС.
Новинка была представлена профессором кафедры машиностроения инженерного факультета Хуаном Минсинем совместно с исследовательской группой из центра изучения иммунитета и инфекционных заболеваний медицинского факультета вуза.
Ученые скорректировали химический состав и микроструктуру нержавеющей стали, которая получила повышенное содержание меди, обладающей антибактериальными свойствами.
Отмечается, что новый сплав способен уничтожать на своей поверхности не только коронавирус SARS-CoV-2, но и вирус гриппа H1N1, а также кишечную палочку. При этом обычная нержавеющая сталь такими свойствами не обладает.
По словам профессора Хуана Минсиня, нержавеющая сталь нового типа может быть запущена в массовое производство на основе существующих технологий. Ученые уже налаживают связь с металлургическими предприятиями с целью провести испытания инновационного материала при создании изделий из стали, которые имеют широкое применение. В частности, говорится о поручнях, дверных ручках, кнопках в лифтах. При помощи новой разработки можно значительно сократить расходы и время на регулярную дезинфекцию в местах общего пользования с большим скоплением людей.