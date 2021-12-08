Вашингтон хочет убедить Киев уступить часть автономии Донбассу

США, вероятно, будут оказывать давление на Киев, чтобы тот официально уступил часть автономии Донбассу, передает агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

По данным агентства, «задача президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы побудить Киев принять в некоторой степени реальное положение дел на востоке Украины, при этом не создавая впечатления, что он уступает президенту России Владимиру Путину».

Речь может идти о предоставлении Донбассу контроля над здравоохранением, полицией и школами.