Назван главный цвет 2022 года

"Сочетающий в себе качества синего, но в то же время обладающий фиолетово-красным оттенком Pantone 17-3938 Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность", - приводит ТАСС слова исполнительного директора института Леатрис Эйсман.

В Pantone отметили, что по мере выхода из изоляции представления людей и стандарты меняются, а реальная и виртуальная жизни начинают пересекаться по-новому. "С развитием игровых трендов, растущей популярностью метавселенной и подъемом творческого сообщества в цифровом пространстве Pantone 17-3938 Very Peri иллюстрирует то, как... цветовые тенденции в цифровом мире проявляются в реальном и наоборот", - указано в пресс-релизе.

Pantone Color Institute - исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и пр.). Институт определяет главный цвет с 2000 года. В 2021 году организация выбрала сразу два главных цвета года - глубокий серый Pantone 17-5104 Ultimate Gray ("Алтимейт грей") и яркий желтый Pantone 13-0647 Illuminating ("Иллюминейтинг").