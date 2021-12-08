В Боснии нашли еще одну братскую могилу жертв геноцида в Сребренице

В южной части Боснии и Герцеговины обнаружена еще одна братская могила с останками жертв массовой расправы над мусульманами в Сребренице в 1995 году. Захоронение найдено близ города Калиновик в 200 километрах от Сребреницы, сообщила Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP).

Deutsche Welle отмечает, что это самая удаленная от Сребреницы братская могила из всех обнаруженных до сих пор.

Эксперты сличили пробы ДНК останков с генетическими пробами, предоставленными родственниками пропавших. В результате эксперты обнаружили десять совпадений. Эти пробы теперь переданы компетентным учреждениям в Боснии для официальной идентификации.

Международные суды квалифицировали расправу боснийско-сербских солдат над более чем 8 000 мусульманских мужчин в Сребренице в 1995 году как геноцид. Боснийской-сербский лидер Радован Караджич и его командующий вооруженными формированиями Ратко Младич были осуждены на пожизненное лишение свободы в первую очередь из-за Сребреницы.

Руководитель филиала ICMP на Западных Балканах Мэтью Холлидэй сообщил, что новая братская могила обнаружена всего в нескольких километрах от деревни, где бойцы военизированного формирования "Скорпион" в середине 1995 года убили шесть пленников из Сребреницы. Видеозаписи этой казни были использованы международными судами в качестве улики.

По данным мемориального центра Srebrenica Memorial Centre, в Боснии найдено уже более 90 братских могил с жертвами расправы в Сребренице. По заключению экспертов, многие трупы были впоследствии выкопаны и зарыты в других местах, чтобы замести следы. Судьба сотен других жертв остается неизвестной. Новые захоронения обнаруживаются все реже. Последнее из них было найдено в 2016 году.