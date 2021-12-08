В Киеве заявили, что готовы на уступки в отношениях с Москвой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News.

«Мы подходим к делу конструктивно и готовы идти на уступки, но только при условии взаимных уступок со стороны России», — подчеркнул он.

По словам Кулебы, требования России должны быть рациональными и законными.

«Мы рассчитываем на помощь западных партнеров в случае эскалации у российско-украинской границы в виде пакета «беспрецедентных санкций», которые приведут к «катастрофе для российской экономики», - сказал глава ведомства.