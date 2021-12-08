У Гейтса новый прогноз по срокам окончания пандемии

Несмотря на появление новых штаммов коронавируса и недостаточные темпы вакцинации острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году, заявил в личном блоге основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

По словам Гейтса, он не ожидал появления столь заразного варианта "дельта" и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.

"Однако я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году. Несмотря на то, что омикрон-штамм вызывает беспокойство, мировое сообщество сейчас лучше подготовлено к борьбе с вирусом, чем на предыдущих этапах", - написал он.