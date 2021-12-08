В Азербайджане две статьи Уголовного кодекса могут быть декриминализированы

С принятием нового законопроекта "О медиа" утратят силу законы "О телевизионном вещании" и "О СМИ”. Об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов на встрече с руководителями и представителями ряда медиа.

По его словам, ведется серьезная работа и в связи с диффамацией (распространение не соответствующей действительности информации, в том числе порочащего характера): "В настоящее время продолжается разработка этого документа".

"Также продолжаются работы по исключению из Уголовного кодекса статей 147 (Клевета), 148 и 148.1 (Оскорбление)", - сказал А.Исмаилов.