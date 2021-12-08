В США предложили нанести «предупреждающий удар» по России
Евроатлантическому сообществу следует нанести по России "предупредительный удар" в виде отключения от SWIFT. С таким заявлением в эфире YouTube-канала Open Ukraine выступил заместитель помощника министра обороны США в 2001 - 2005 годах Ян Бжезинский, сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского, сообщает РИА Новости.
"Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать некоторые платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT", - сказал он.
Нужен комплексный подход и ответ по сдерживанию России, уверен Бжезинский.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Ранее западные СМИ заявили, что в США изучают возможность введения новых санкций против России, предусматривающих отключение ее от SWIFT и ограничение на обмен валют. Эта информация появилась накануне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Глава Сбербанка Герман Греф назвал слухи об ограничении конвертации рубля из-за возможных новых санкций США "небылицей и чушью несусветной".