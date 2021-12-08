В США предложили нанести «предупреждающий удар» по России

Евроатлантическому сообществу следует нанести по России "предупредительный удар" в виде отключения от SWIFT. С таким заявлением в эфире YouTube-канала Open Ukraine выступил заместитель помощника министра обороны США в 2001 - 2005 годах Ян Бжезинский, сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского, сообщает РИА Новости.

"Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать некоторые платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT", - сказал он.