Взрыв в Дашалты: погибли двое азербайджанцев новость дополнена
Двое азербайджанцев подорвались на мине в Дашалты (село в Шуше). Оба погибли, сообщил Sputnik Азербайджан.
В пресс-службе Министерства внутренних дел подтвердили трагический инцидент, отметив, что погибли двое мирных жителей.
Согласно информации, 9 декабря около девяти часов утра на территории села Дашалты работники компаний, занимающихся восстановительными и строительными работами, - житель Исмаиллинского района Вусал Гандиев и житель Гобустанского района Орхан Ханатов при выполнении служебных работ погибли в результате взрыва мины, заложенной армянскими вооруженными формированиями.
Сотрудниками прокуратуры ведется расследование.