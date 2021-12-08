МВД предупреждает «любителей» игрушечных пистолетов
Министерство внутренних дел Азербайджана предупредило о новой тендеции, которая наблюдается в последнее время - люди носят на спине игрушечные пистолеты.
Об этом заявил журналистам начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД страны майор полиции Эльшад Гаджиев.
По словам Гаджиева, в настоящее время в социальных сетях, на сайтах объявлений нередко предлагают купить игрушечное оружие. Но из-за того, что часто эти игрушки металлические, их принимают за настоящее оружие. В то же время на продажу игрушечного оружия не имеется каких-либо запретов.
"Однако в органы полиции нередко поступают обращения от граждан о том, что кто-то разгуливает с оружием в общественных местах, хранит его в автомобиле на видном месте. Когда мы начинаем проводить проверку, приглашаем к себе этих людей, они говорят, что это просто игрушка и носят они ее при себе просто так. Когда спрашиваем, что значит "просто так", они не могут ответить. И мы знаем, почему. Это - попытка привлечь внимание, казаться сильным в глазах окружающих", - подчеркнул начальник отдела.
МВД доводит до сведения этих лиц, что ношение таких "игрушек" может спровоцировать общественно опасное действие, а также вызвать у кого-то испуг, панику, стресс.