МВД предупреждает «любителей» игрушечных пистолетов

Министерство внутренних дел Азербайджана предупредило о новой тендеции, которая наблюдается в последнее время - люди носят на спине игрушечные пистолеты.

Об этом заявил журналистам начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД страны майор полиции Эльшад Гаджиев.

По словам Гаджиева, в настоящее время в социальных сетях, на сайтах объявлений нередко предлагают купить игрушечное оружие. Но из-за того, что часто эти игрушки металлические, их принимают за настоящее оружие. В то же время на продажу игрушечного оружия не имеется каких-либо запретов.