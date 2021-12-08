Синоптики обещают туман и дождь

10 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове в некоторых местах ожидаются дожди, ночью и утром будет туман.

Умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным. Температура воздуха составит ночью 6-8° тепла, днем 12-14°. Атмосферное давление снизится с 764 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром местами возможны осадки, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью до 3° мороза, днем до 2°тепла.