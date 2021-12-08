Минздрав обратился к населению в связи со штаммом «омикрон»

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«Строгое соблюдение всех мер предосторожности и в то же время вакцинация от вируса гриппа пожилых и больных, детей и беременных женщин может способствовать снижению распространения сезонных респираторных инфекций и их возможных осложнений. Таким образом, все зависит от нас самих. Только объединив наши усилия, мы сможем надежно контролировать и сдерживать развитие инфекции и вернуть нашу жизнь в нормальное русло». Об этом заявил специалист-эксперт Минздрава Тайяр Эйвазов. Оценивая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране, специалист заявил, что вот уже почти два года, как продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией: «В течение этих месяцев каждый из нас в той или иной степени ощущает влияние этой инфекции на свою жизнь. За этот период наши знания об этой болезни значительно расширились, удалось мобилизовать усилия, чтобы защитить себя и своих близких от заражения вирусом. Наше государство принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса. Мы также осознали, насколько важно проявить гражданскую ответственность для выхода из этой ситуации. И как показало время, совместная эффективная работа вносит свой вклад.

Несмотря на то, что сейчас осенне-зимний сезон - наиболее благоприятный для распространения инфекции, отрадно, что мы смогли взять под контроль эпидемический процесс. В то же время, эпидемическая ситуация в соседних и во многих дальних странах отнюдь не радужная. Это в очередной раз говорит о том, что с целью сохранить и приумножить то, чего мы достигли на сегодняшний день, не следует излишне успокаиваться». Затронув тему процесса вакцинации, Т.Эйвазов отметил, что вакцины являются наиболее эффективным, безопасным и экономичным средством контроля и устранения опасных для жизни инфекционных заболеваний: «Азербайджан - одна из первых стран, начавших процесс вакцинации населения, и в настоящее время 60 процентов взрослого населения страны полностью привиты от COVID-19, то есть получили две дозы вакцины. Смягчены или полностью сняты большинство карантинных ограничений, введенных в первые дни пандемии, и граждане практически вернулись к допандемическому образу жизни. Благодаря вакцинации удалось спасти жизни сотен пожилых людей и лиц с факторами риска развития хронических заболеваний. Однако степень защиты вакцины от COVID-19 со временем ослабевает и, как следствие, риск заражения возрастает. Поэтому, прежде всего, люди из группы риска, в том числе люди старше 50 лет, и в целом, все лица старше 18 лет должны укрепить свой иммунитет, возникший после перенесенного заболевания (приобретенный активный иммунитет) или после введения вакцины. Лучший способ сделать это – вакцинироваться третьей (бустерной) дозой, которая дает дополнительную защиту от COVID-19. В то время, как некоторые стране до сих пор до сих пор дожидаются первой дозы вакцин, в Азербайджане все потребности в бустерной дозе были удовлетворены государством. Призываем всех выполнить свой гражданский долг - воспользоваться этой возможностью, чтобы внести свой вклад в наше общее дело».