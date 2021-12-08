У Ирана будет свой санкционный список компаний и граждан США

Власти Ирана намерены составить санкционный список компаний и граждан США, которые вовлечены в ситуации с серьезным нарушением прав человека. Об этой инициативе объявил заместитель главы судебной ветви власти республики по международным вопросам и правам человека Казем Гариб Абади, передает агентство IRNA, передает ТАСС.

По его словам, политика антииранских санкций США и максимального давления на Иран является провальной. США используют санкции для достижения своих политических целей.

"В ближайшее время мы опубликуем список организаций и лиц США, которые вовлечены в серьезные нарушения прав человека. Против этих лиц и структур Иран введет санкции", - отметил Гариб Абади.

Абади подчеркнул, что санкции Вашингтона против Тегерана, создали угрозы для иранского народа и оставили пациентов в иранских клиниках без лекарств и медицинского оборудования.