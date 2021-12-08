Азербайджанский генерал умер в тюрьме

Арестованный Службой государственной безопасности Азербайджана несколько лет назад по обвинению в шпионаже бывший начальник отдела расформированного Министерства национальной безопасности Закир Исмаилов умер в тюрьме, сообщает Lent.az.

По какой причине скончался Исмаилов, пока неизвестно. Проводится расследование.

Напомним, бывший начальник отдела Министерства национальной безопасности Закир Исмаилов был привлечен к тайному сотрудничеству с иностранными спецслужбами за материальное вознаграждение. Он был арестован в 2018 году по обвинению по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса. Вместе с Исмаиловым была арестована и его жена Назакет Исмаилова.

Приговором суда З.Исмаилов был осужден на 19 лет, его жена Н.Исмаилова - к 10 годам лишения свободы.