Прокурор рассказал, кто помог Саакашвили выехать из Украины

"Детально установлено в том числе и то, кто помогал ему (Саакашвили - ред.) на территории Украины - это бывший высокопоставленный чиновник из силовых структур от прежнего правительства. Он помогал Михаилу Саакашвили в вопросе незаконного пересечения границы", - заявил Вепхвадзе журналистам перед началом заседания суда.

Имени бывшего чиновника прокурор не назвал.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свой приезд в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о том, что власти планируют помешать ему в этом процессе, политик принял решение попасть на родину другим путем.

Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.