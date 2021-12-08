Прокурор требует для Расима Гулиева 6 лет тюрьмы

В Баку продолжается судебный процесс по делу бывшего руководителя аппарата Исполнительной власти города Расима Гулиева, обвиняемого в незаконном сносе жилого дома, который считался историческим памятником.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, сегодня на заседании под председательством судьи Фаика Ганиева выступил гособвинитель Эльдар Хамзаев. Прокурор заявил, что обвинения, предъявленные Гулиеву, в ходе судебного разбирательства нашли свое подтверждение. Гособвинитель потребовал признать Гулиева виновным по инкриминируемым ему статьям и приговорить к 6 годам лишения свободы, а также лишить его возможности занимать должности в госорганах в течение 3 лет по освобождении.

Адвокаты Гулиева заявили, что не готовы к выступлению защиты. Судебный процесс продолжится 16 декабря.

Отметим, что Гулиев обвиняется в незаконном указании о сносе исторического здания по улице Д.Алиевой в Баку и выдаче разрешения на строительство многоэтажных домов компании FF-2011.