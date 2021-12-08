Спикер Национального собрании Армении Ален Симонян заявил в ходе выступления с трибуны парламента, что написал заявление против Арегназ Манукян в связи с "ложными обвинениями". Спикер уверен, что суд обязует ее попросить прощения. Об этом сообщает Sputnik Армения.

"Госпожа Манукян в последние 3 месяца повторяет четыре слова, меняя их местами – асфальт, Греция, букмекерская контора… Однажды я расскажу вам историю про греческие острова с участием вашего руководителя. Не хочу переходить на личное, но такие интересные вещи рассказывали. Я не буду опускаться на этот уровень", - заявил А.Симонян.

Издание "Хетк" сделало репортаж о том, что компания "Евроасфальт" под руководством младшего брата Симоняна – Карлена Симоняна выиграла конкурс на внутриобщинные дороги в Апаране. Общая стоимость договора около $140 тысяч.