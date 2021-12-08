13:31

В Азербайджане продолжаются мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических веществ. Об этом haqqin.az сообщили в Госпогранслужбе Азербайджана. За последние дни сотрудниками пограничных отрядов Государственной пограничной службы «Горадиз», «Гейтепе» и «Шамкир» были предотвращены попытки контрабанды на территорию Азербайджана 20 кг 855 г наркотических веществ, 2400 психотропных и 4519 различных лекарственных препаратов. Так, 24 ноября вблизи села Аманкенд Билясуварского района сотрудниками погранслужбы было обнаружено и изъято 900 граммов наркотического вещества, предположительно метамфетамина.

На следующий день на территории села Амирзейд Бейлаганского района автомобиль марки «ВАЗ» приблизился к территории под наблюдением пограничной заставы «Горадиз». Находящиеся в автомобиле 4 человека вели себя подозрительно, чем и привлекли внимание пограничников. Не подчиняясь приказу наряда, они не остановили транспортное средство, забрали посылку с территории и попытались покинуть место происшествия, однако были задержаны в направлении Дашбуруна. Ими оказались жители столицы Азер Бадалзаде (1975 года рождения), его сын Араз Бадалов (2004 года рождения), Афган Абдуллаев (1990 года рождения) и житель Бейлаганского района Эльшан Аллахвердиев (1976 года рождения). При обыске у них было обнаружено и изъято в общей сложности 6 кг 400 г наркотических веществ (опиум, героин, марихуана, метамфетамин), а также 2000 таблеток трамадола. В ходе задержания ранее судимый за сбыт наркотических веществ Азер Бадалзаде попытался напасть с ножом на пограничников, однако был обезоружен.