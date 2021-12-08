Бадалзаде попался с наркотиками и напал на пограничников с ножом фото
В Азербайджане продолжаются мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических веществ. Об этом haqqin.az сообщили в Госпогранслужбе Азербайджана.
За последние дни сотрудниками пограничных отрядов Государственной пограничной службы «Горадиз», «Гейтепе» и «Шамкир» были предотвращены попытки контрабанды на территорию Азербайджана 20 кг 855 г наркотических веществ, 2400 психотропных и 4519 различных лекарственных препаратов.
Так, 24 ноября вблизи села Аманкенд Билясуварского района сотрудниками погранслужбы было обнаружено и изъято 900 граммов наркотического вещества, предположительно метамфетамина.
На следующий день на территории села Амирзейд Бейлаганского района автомобиль марки «ВАЗ» приблизился к территории под наблюдением пограничной заставы «Горадиз». Находящиеся в автомобиле 4 человека вели себя подозрительно, чем и привлекли внимание пограничников. Не подчиняясь приказу наряда, они не остановили транспортное средство, забрали посылку с территории и попытались покинуть место происшествия, однако были задержаны в направлении Дашбуруна.
Ими оказались жители столицы Азер Бадалзаде (1975 года рождения), его сын Араз Бадалов (2004 года рождения), Афган Абдуллаев (1990 года рождения) и житель Бейлаганского района Эльшан Аллахвердиев (1976 года рождения).
При обыске у них было обнаружено и изъято в общей сложности 6 кг 400 г наркотических веществ (опиум, героин, марихуана, метамфетамин), а также 2000 таблеток трамадола.
В ходе задержания ранее судимый за сбыт наркотических веществ Азер Бадалзаде попытался напасть с ножом на пограничников, однако был обезоружен.
29 ноября недалеко от села Ахмедалылар Физулинского района азербайджанскими пограничниками была предотвращена попытка нарушения государственной границы со стороны Ирана. Нарушитель, бросив контрабандный груз и воспользовавшись сложным рельефом местности, убежал обратно. Из одной упаковки, обнаруженной при осмотре местности, было изъято 11 кг 200 г наркотических веществ (героин, марихуана, метамфетамин).
В тот же день на участке службы «Шамкир» на территории Газахского района, расположенного вблизи Красного Моста на азербайджано-грузинской границе, на реке Кура была замечена резиновая лодка. Находящиеся на транспортном средстве подозреваемые сумели скрыться с места происшествия, бросившись в воду. В ходе осмотра лодки было обнаружено и изъято 4519 различных лекарственных препаратов.
6 декабря на территории села Амирзейд Бейлаганского района был задержан житель Сумгаита Азимов Парвиз (1984 года рождения), привлекший внимание пограничного наряда. При досмотре у него было обнаружено 2 кг 355 г наркотических веществ (героин, марихуана, метамфетамин), а также 400 таблеток габапентина-300.
По всем указанным фактам ведется расследование.