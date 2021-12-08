Чипы Илона Маска испытают на людях в 2022 году
Илон Маск заявил, что его технологичная компания по мозговому интерфейсу под названием Neuralink надеется начать имплантировать свои микрочипы людям в 2022 году. Neuralink должен помочь людям с проблемами спинного мозга, неврологическими расстройствами, парализованным клиентам, передает "Курсор".
Согласно информации, в начале 2021 Neuralink успешно вживил чип в мозг обезьяны, после чего она смогла играть в видеоигры с помощью силы мысли.
Neuralink разрабатывает чип, который будет имплантироваться в мозг людей. Там он одновременно будет записывать и стимулировать мозговую деятельность. Устройство предназначено для медицинских применений, таких как помощь при серьезных травмах спинного мозга и неврологических расстройствах.
По словам Маска, стандарты Neuralink по имплантации значительно выше, чем требует Управление продовольствия и медикаментов США, что обусловлено тем, что разработчики чипа провели много испытаний и тестов, поэтому они подтверждают, что устройство очень безопасное и надежное.
Было также отмечено, что в случае необходимости его можно будет безопасно удалить.
Первыми людьми, которые опробуют микрочип, станут пациенты с серьезными травмами позвоночника.