Табак вне закона: в Новой Зеландии запретят курение

Власти Новой Зеландии объявили о планах запретить в 2022 году курение, сделав незаконной продажу и поставку табачной продукции для последующих поколений, передает BBC.

Для лиц, которым на момент вступления закона в силу будет 14 лет, станет невозможным когда-либо законно покупать табак, то есть, все лица, рожденные после 2008 года, не смогут на протяжении всей жизни покупать табачную продукцию. Предполагается также сократить число магазинов, которым разрешено продавать сигареты с 8 000 до менее 500.

Согласно данным Axios, цель властей Новой Зеландии состоит в том, чтобы к 2025 году сократить показатели курения в стране на 5%, а в дальнейшем и вовсе искоренить эту пагубную привычку.

Как сообщает BBC, в настоящее время в Новой Зеландии курят около 13% жителей, что на 5% меньше, чем десятилетие назад.