Так, в 2018 г. Николу Пашиняну полностью доверяли 60,2% граждан, 31,8% затруднились ответить на вопрос. В 2019 году премьеру страны доверяли 39,9% опрошенных.

Согласно опросам, проведенным международной ассоциацией Gallup International, рейтинг доверия премьер-министру Николу Пашиняну среди граждан Армении снизился по сравнению с 2018-2019 годами. Об этом пишет газета «Грапарак».

Согласно опросу, проведенному в ноябре этого года, доверие премьер-министру РА выразили 14,7% респондентов, а 39,4% заявили, что не доверяют ему вообще.

По сравнению с 2018 годом рейтинг доверия Пашиняну упал в 4 раза - с 60,2% до 14,7%.