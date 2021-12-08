Агентство по разминированию о погибших в Дашалты мирных жителях

В 1 300 метрах от села Дашалты близ города Шуша, в районе, где не проводились операции по разминированию, от взрыва мины погибли два человека - Ханатов Орхан Назим оглу, 1999 года рождения, и Гандиев Вусал Фируддин оглу, 1992 года рождения. Инцидент произошел 9 декабря около 08:30. Группа по очистке Агентства Азербайджана по разминированию забрала тела погибших с заминированной территории и передала их по назначению.

Отдел по связям с общественностью и работе с прессой агентства сообщает, что погибшие были сотрудниками строительной компании, проводившей восстановительные и строительные работы в селе Дашалты.

Согласно предварительному расследованию, проведенному агентством, инцидент произошел в результате взрыва мины-«сюрприза», заложенной противником. Размещение противотанковой мины под противопехотной приводит к более сильному взрыву и к гибели того, кто попал на нее.

Агентство в очередной раз обращается к лицам, занимающимся восстановительно-строительными работами на освобожденных территориях, с рекомендацией не заходить на опасные и подозрительные территории, не трогать незнакомые предметы.